Крим готовий до візиту патріарха
«Це буде зустріч батька зі своїми улюбленими дітьми. Святійший Патріарх молитиметься разом зі всіма нами за всіх нас», - заявив митрополит Сімферопольський і Кримський
|Патріарх, фото УНІАН
Про це кореспондентові УНІАН в телефонній розмові повідомив представник прес-служби кримської ДАІ.
«Державтоінспекція просить водіїв по можливості утриматися 31 липня від поїздок через центр Сімферополя», - сказав він.
Як очікується, предстоятель Російської православної церкви прибуде до Криму у п`ятницю у другій половині дня. У Сімферополі Патріарх КИРИЛ відвідає Свято-Троїцький жіночий монастир, де поклониться мощам святителя Луки. Потім освятить накупольні хрести для відновлюваного кафедрального Олександро-Невського собору.
У міліції Криму не змогли уточнити, скільки правоохоронців буде задіяно у забезпеченні громадського порядку під час візиту глави РПЦ до Сімферополя, завіривши, що їх буде достатня кількість.
2 серпня Патріарх КИРИЛ проведе божественну літургію в Херсонесі (Севастополь).
Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР сьогодні підкреслив, що візит глави РПЦ не несе політичного підтексту. «Це буде зустріч батька зі своїми улюбленими дітьми. Святійший Патріарх молитиметься разом зі всіма нами за всіх нас», - цитує ЛАЗАРЯ прес-служба кримської єпархії.