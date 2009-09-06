А навіщо взагалі кефір у дитсадках?

Після масового отруєння вихованців дитячих садків кримського Джанкоя кефіром, де було виявлено збудник дизентерії, в Україні поставлять питання, чи потрібен цей продукт у меню дошкільнят.

«Ми обговорюватимемо питання, чи потрібен взагалі кефір у переліку продуктів для дітей у дитячих садках», - сказав сьогодні на прес-конференції в Джанкої заступник міністра охорони здоров`я України Володимир ЮРЧЕНКО.

Він зазначив, що потрібно не лише розслідувати подію в Джанкої й покарати винних, але й не допустити повторення таких інцидентів в майбутньому.

У Джанкої до лікарні було доставлено 192 дитини, із них 54 уже виписано. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей.