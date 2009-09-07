Прогноз погоди

8 вересня в Криму без істотних опадів, 9 вересня - можливі дощі.

Вітер очікується переважно північно-східний (у вівторок - 5-10 м/с, у середу - 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с).

Температура вночі 13-18°, у вівторок вдень 22-27°, у середу - 23-28°.

У вівторок в Україні істотні опади не очікуються. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Температура вночі 9-14°, у південній частині до 18°, у західних областях місцями 5-8° тепла; вдень 19-24°, на півдні та сході до 27°, в Карпатах 10-15°.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.