Сьогодні відзначається Міжнародний день грамотності .

Як повідомляє Центр новин ООН, у своєму посланні генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун у зв`язку з цим Днем звертає увагу на той факт, що 75 мільйонів дітей шкільного віку позбавлені можливості навчатися.

«У світі, де існують величезні багатства, де освіта і знання служать обов`язковим пропуском у щасливіше життя, масштаби безграмотності справді приголомшують», - підкреслюється в посланні генсека ООН.

У ньому наголошується, що близько 776 мільйонів дорослих не вміють читати і писати. Велика частина з них — жінки.

ПАН Гі Мун підкреслив, що грамотність є могутнім засобом підвищення рівня життя людей і боротьби із загрозами здоров`ю. Він закликав усіх підтвердити прихильність меті досягнення загальної грамотності і зміцнити її необхідними ресурсами.