Відзначається Міжнародний день грамотності
776 мільйонів дорослих не вміють читати
Сьогодні відзначається Міжнародний день грамотності .
Як повідомляє Центр новин ООН, у своєму посланні генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун у зв`язку з цим Днем звертає увагу на той факт, що 75 мільйонів дітей шкільного віку позбавлені можливості навчатися.
«У світі, де існують величезні багатства, де освіта і знання служать обов`язковим пропуском у щасливіше життя, масштаби безграмотності справді приголомшують», - підкреслюється в посланні генсека ООН.
У ньому наголошується, що близько 776 мільйонів дорослих не вміють читати і писати. Велика частина з них — жінки.
ПАН Гі Мун підкреслив, що грамотність є могутнім засобом підвищення рівня життя людей і боротьби із загрозами здоров`ю. Він закликав усіх підтвердити прихильність меті досягнення загальної грамотності і зміцнити її необхідними ресурсами.