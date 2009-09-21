Владу звинувачують в пособництві скуповуванню росіянами землі на ПБК

Міліція звинувачує владу Криму в пособництві масовому скуповуванню росіянами землі на Південному березі.

Заступник міністра внутрішніх справ – начальник Головного управління МВС України в Криму Геннадій МОСКАЛЬ просить мера Сочи Анатолія ПАХОМОВА надати інформацію, скільки громадян України одержали в 2006-2009 роках земельні ділянки в курортному місті Росії.

У зверненні до ПАХОМОВА, яке поширила прес-служба міліції автономії, МОСКАЛЬ уточнює, що його цікавить кількість українських громадян і розмір виділених ним ділянок.

Зі свого боку міліція стверджує, що кримська влада, «обділяючи співгромадян, дає можливість і сприяє деяким громадянам Російської Федерації безперешкодно скуповувати землі на ПБК».

Міліція як приклад повідомляє, що за жителем Самарської області РФ К. числиться 35 земельних ділянок на Південному березі Криму. Кримське головне управління наводить список ділянок із зазначенням сум, сплачених за договором купівлі-продажу.

«ГУ МВС України в Криму і надалі буде обнародувати кому, ким і в якій кількості земля на ПБК передається, всім, за винятком кримчан», - заявили в прес-службі.