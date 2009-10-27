Близька міністру туризму жінка їде до Лондона не за рахунок бюджету

Міністр курортів і туризму Криму Андрій СУМЦОВ вважає необгрунтованими претензії начальника міліції автономії Геннадія МОСКАЛЯ через плановану поїздки до Лондона на міжнародну туристичну біржу «WTM-2009» близької йому людини.

МОСКАЛЬ звернувся до консульського відділу посольства Великої Британії в Україні з проханням припинити оформлення і видачу віз особам, що входять «згідно з листом» прем`єра автономії Віктора ПЛАКІДИ до складу кримської делегації.

«До складу офіційної делегації внесено свідомо помилкові дані про громадянку ВОРОНОВУ Наталію, яка не є помічником депутата Верховної Ради Криму, як це зазначено у документі. Більше того, ВОРОНОВА не є навіть жителькою Криму, а потрапила до списку завдяки близьким взаєминам з міністром курортів і туризму Андрієм СУМЦОВИМ», - йдеться у повідомленні прес-служби міліції Криму. Збираються матеріали для порушення кримінальної справи за статтею «підробка документів».

СУМЦОВ заявив у телефонній розмові УНІАН, що ВОРОНОВА - його «близька людина», а на виставку до Лондона вона має намір поїхати не за рахунок бюджетних коштів.

«Йдеться про отримання віз, а не про ухвалу про виділення грошей з коштів бюджету», - сказав СУМЦОВ, коментуючи згадуваний міліцією документ.

«Це був попередній (список). Грубо кажучи, люди, які хотіли б (взяти участь у роботі виставки)», - заявив міністр.

«Люди, які читають такі папери, думають, що все - вони знайшли компромат, все - про це потрібно кричати. Ні!», - сказав СУМЦОВ.

За його словами, поки не ухвалено рішення про виділення бюджетних коштів.

«Якщо я не помиляюся, були всього три кандидатури, які їдуть за рахунок бюджетних коштів: це Віктор Тарасович (ПЛАКІДА), я і фахівець, який має знаходитися на стенді. Решта людей їде за свій рахунок», - сказав міністр.

СУМЦОВ повідомив, що турбіржа пройде 9-12 листопада. «Купа запланованих заходів (у представників Криму)», - сказав він.

Раніше до низки ЗМІ потрапило звернення до консульського відділу посольства за підписом ПЛАКІДИ, в якому вказано планований список від Криму - 21 людина - для участі у роботі турбіржі.

СУМЦОВ є депутатом кримського парламенту.