2,5 тисяч чоловік провели в Криму сходини на захист росіян (фото)

До 2,5 тисяч активістів руху "Русское единство" в суботу на сході в центрі Сімферополя вимагали від влади дотримання прав росіян.

"Права російської більшості в Криму порушуються. Телебачення, фільми в кінотеатрах, анотації до ліків, судове діловодство - все це на нерідній нам мові", - говориться в маніфесті руху.

Учасники ”сходин російського народу” принесли на площу п`ять порожніх металевих бочок, по яких били палицями під час скандування гасел: ”Подъем!” і ”Русское единство!”.

”Більшість громадян Криму - росіяни, ми говоримо і думаємо російською мовою. Прийшов час сформувати у Криму владу більшості: росіян і російсько-культурних громадян”, - сказав на мітингу Сергій АКСЬОНОВ - один з лідерів нового руху, який, за даними його творців, об`єднує два десятки організацій.

Мітингуючі розгорнули великий російський триколор, тримали прапори Криму, руху ”Русское единство”, організацій ”Русская община Крыма” і ”Гражданский актив Крыма”.

Під час акції на головній площі міста пройшов молебень з нагоди свята Миколая Чудотворця.

Фото Андрія Любимова /УНІАН/