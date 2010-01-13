Експерт каже, що мертві душі використовуватимуть на сході і півдні
Думка агенції моделювання ситуацій
Одним із найбільш небезпечних механізмів фальсифікації виборів президента України будуть маніпуляції навколо реєстру виборців, таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.
«Варто розуміти, що найбільш реальними і водночас небезпечними механізмами фальсифікацій стануть маніпуляції зі списками виборців і голосування дома, - говорить експерт. - Вже сьогодні можна упевнено говорити про масове явище як у приписках «мертвих душ», так і у підготовці голосування дома».
За словами ГОЛОБУЦЬКОГО, «особливо ці процеси спостерігаються на Донбасі і Півдні України».
«Часом розтягання реєстру виборців досягає 10%. А при організації голосування дома штабам відкрито виставляють планові цифри», - сказав він.