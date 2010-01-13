Експерт каже, що мертві душі використовуватимуть на сході і півдні

Одним із найбільш небезпечних механізмів фальсифікації виборів президента України будуть маніпуляції навколо реєстру виборців, таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Варто розуміти, що найбільш реальними і водночас небезпечними механізмами фальсифікацій стануть маніпуляції зі списками виборців і голосування дома, - говорить експерт. - Вже сьогодні можна упевнено говорити про масове явище як у приписках «мертвих душ», так і у підготовці голосування дома».

За словами ГОЛОБУЦЬКОГО, «особливо ці процеси спостерігаються на Донбасі і Півдні України».

«Часом розтягання реєстру виборців досягає 10%. А при організації голосування дома штабам відкрито виставляють планові цифри», - сказав він.