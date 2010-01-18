У ЦВК сподіваються мати 100% до кінця доби

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА висловлює сподівання, що до кінця доби ЦВК буде мати 100% результатів голосування на виборах Президента України 17 січня з усіх окружних комісій.

Остаточні результати голосування під час першого туру Центрвиборчком повинен встановити до 27 січня. "ЦВК зобов’язана встановити підсумки голосування протягом десяти днів", - сказав МАГЕРА.

За його словами, вже очевидно, що відбудеться другий тур виборів.

Як сказав МАГЕРА, ЦВК має встановити остаточні результати виборів за результатами обробки 100% протоколів окружних комісій з "мокрими печатками" і тільки після цього прийняти постанову про проведення другого туру.