Тимошенко і Янукович поділили окружкоми
"Тебе половина и мне половина"
Центральна виборча комісія у середу затвердила склад окружних виборчих комісій під час підготовки та проведення повторного голосування з виборів президента України 7 лютого.
У 225-ти окружкомах 113 голів комісій від кандидата на пост глави держави Юлії ТИМОШЕНКО, 112 – від кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА.
Водночас 113 секретарів ОВК будуть призначені від ЯНУКОВИЧА і 112 секретарів – від ТИМОШЕНКО.
Посади заступника голови комісії під час другого туру не передбачено.
У складі кожної комісії буде 14 осіб, які порівно поділені між обома кандидатами. Загалом до складу окружних виборчих комісій увійдуть 3 тисячі 150 осіб.
Зокрема, у кримській автономії комісії територіальних виборчих округів № 1, 3, 5, 7, 9 очолили представники ТИМОШЕНКО, секретарі у цих окружкомах від ЯНУКОВИЧА. У ОВК округів № 2, 4, 6, 8, 10 голови комісій від ЯНУКОВИЧА, а секретарі від ТИМОШЕНКО.
У Севастополі в ОВК № 224 голова представляє кандидата ЯНУКОВИЧА, секретар від ТИМОШЕНКО, в окружній комісії № 225 голова від ТИМОШЕНКО, секретар представляє ЯНУКОВИЧА.