Тимошенко і Янукович поділили окружкоми

Центральна виборча комісія у середу затвердила склад окружних виборчих комісій під час підготовки та проведення повторного голосування з виборів президента України 7 лютого.

У 225-ти окружкомах 113 голів комісій від кандидата на пост глави держави Юлії ТИМОШЕНКО, 112 – від кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА.

Водночас 113 секретарів ОВК будуть призначені від ЯНУКОВИЧА і 112 секретарів – від ТИМОШЕНКО.

Посади заступника голови комісії під час другого туру не передбачено.

У складі кожної комісії буде 14 осіб, які порівно поділені між обома кандидатами. Загалом до складу окружних виборчих комісій увійдуть 3 тисячі 150 осіб.

Зокрема, у кримській автономії комісії територіальних виборчих округів № 1, 3, 5, 7, 9 очолили представники ТИМОШЕНКО, секретарі у цих окружкомах від ЯНУКОВИЧА. У ОВК округів № 2, 4, 6, 8, 10 голови комісій від ЯНУКОВИЧА, а секретарі від ТИМОШЕНКО.

У Севастополі в ОВК № 224 голова представляє кандидата ЯНУКОВИЧА, секретар від ТИМОШЕНКО, в окружній комісії № 225 голова від ТИМОШЕНКО, секретар представляє ЯНУКОВИЧА.