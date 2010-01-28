Дві людини померли в Криму через переохолодження

21 особа звернулися по медичну допомогу через переохолодження і обмороження у кримській автономії за останні десять днів, з них дві - померли, 15 - шпиталізовані, повідомляє Міністерство охорони здоров`я України

У Севастополі, як вказується на сайті, за допомогою звернулася одна людина, її було шпиталізовано.

Загалом, 18-28 січня в Україні звернулися за допомогою 4526 осіб, з них 3031 була шпиталізована, 302 померли.