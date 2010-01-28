Дві людини померли в Криму через переохолодження
15:48, 28 січня 2010Крым
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Дані з 18 по 28 січня
21 особа звернулися по медичну допомогу через переохолодження і обмороження у кримській автономії за останні десять днів, з них дві - померли, 15 - шпиталізовані, повідомляє Міністерство охорони здоров`я України
У Севастополі, як вказується на сайті, за допомогою звернулася одна людина, її було шпиталізовано.
Загалом, 18-28 січня в Україні звернулися за допомогою 4526 осіб, з них 3031 була шпиталізована, 302 померли.
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