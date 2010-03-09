Адміністрація Януковича підтримала ідею створення ВЕЗ в Севастополі

Ідея створення в Севастополі вільної економічної зони (ВЕЗ) одержала підтримку в адміністрації президента України, заявив голова севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН, повідомила прес-служба адміністрації.

«Недавно в Києві побував мій перший заступник Володимир КАЗАРІН, він провів ряд робочих зустрічей в адміністрації президента, передав документацію по ВЕЗ. Вона викликала величезний інтерес у першого заступника глави адміністрації Ірини АКІМОВОЇ», - сказав КУНІЦИН.

Тепер, заявив він, буде переформатування робочої групи по ВЕЗ, до якої повинні увійти представники вже нового Кабінету міністрів.

«Наступний крок - разом відпрацьовуватимемо проект закону по ВЕЗ. Ми готуємо лист на ім`я президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - сказав КУНІЦИН.