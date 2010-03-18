Одна людина загинула і шістьох поранено в аварії у Криму (фото)

10:36, 18 березня 2010
Крым
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Автівка врізалась в автобус

Одна людина загинула і шестеро отримали травми у результаті зіткнення автобуса і легковика у Сімферополі, повідомила прес-служба кримської державтоінспекції.

Автівка Chery Amulet виїхала на смугу зустрічного руху і врізалась в автобус «Богдан».

Водій легкового автомобіля помер у лікарні.

Травми різного ступеня тяжкості отримали водій і п`ять пасажирів автобуса - всі жителі Криму.

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