Одна людина загинула і шістьох поранено в аварії у Криму (фото)
10:36, 18 березня 2010Крым
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Автівка врізалась в автобус
Одна людина загинула і шестеро отримали травми у результаті зіткнення автобуса і легковика у Сімферополі, повідомила прес-служба кримської державтоінспекції.
Автівка Chery Amulet виїхала на смугу зустрічного руху і врізалась в автобус «Богдан».
Водій легкового автомобіля помер у лікарні.
Травми різного ступеня тяжкості отримали водій і п`ять пасажирів автобуса - всі жителі Криму.
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