Новий керівник кримському уряду не розуміє, навіщо йому стільки заступників

Парламент Криму змінив структуру Ради міністрів автономії, призначивши одного першого заступника і вісім заступників замість трьох перших віце-прем`єрів і трьох заступників.

За зміни в структурі уряду проголосували 78 депутатів з 91, присутні в залі засідань, за кадрову ротацію - 79 з 91. Усього в парламенті автономії 100 депутатів.

Прем`єр Криму Василь ДЖАРТИ, призначений на посаду два дні тому, заявив, що рішення про збільшення числа заступників з шести до дев`яти прийняв не він, а коаліція в парламенті. «Кожен вважає, що повинен мати, як мінімум, одного віце-прем`єра», - сказав глава уряду журналістам.

ДЖАРТИ заявив, що йому для ефективної роботи вистачило б і п`ятьох віце-прем`єрів. «Мені стільки (дев`ять) заступників не потрібно... Мені складно сказати, чим займатимуться мої заступники за напрямками. Через місяць ми побачимо ефективність чи неефективність існуючої команди», - сказав прем`єр.

Посада першого віце-прем`єра Криму дісталася уродженцеві Донецька, депутату Верховної Ради України з фракції Партії регіонів Павлу БУРЛАКОВУ, який до призначення очолював підкомітет ВР з питань місцевих бюджетів.

Віце-прем`єрами призначені Георгій ПСАРЬОВ, Катерина ЮРЧЕНКО, Андрій КОЗЕНКО, Едуард ГРИВКОВСЬКИЙ, Азіз АБДУЛЛАЄВ і Тетяна УМРИХІНА.

Віце-прем`єрські пости зберегли Віталій СТАДНИК і Юрій КОРНІЛОВ.

УМРИХІНА, АБДУЛЛАЄВ і ГРИВКОВСЬКИЙ - не новачки в уряді. УМРИХІНА і АБДУЛЛАЄВ останнім часом працювали першими заступниками голови уряду, а ГРИВКОВСЬКИЙ був першим віце-прем`єром з червня 2006 по січень 2010 року.

17 березня Верховна Рада Криму прийняла відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКИДИ з постів спікера і прем`єра, обравши замість них «регіоналів» Володимира КОНСТАНТИНОВА і Василя ДЖАРТИ.