Спікер віддасть зарплату хворим

Голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ має намір перераховувати зарплату відділенню онкогематології республіканської дитячої клінічної лікарні, повідомила його прес-секретар Алла ГОРЄВА.

”Я вирішив усю свою заробітну плату, яку буду отримувати у Верховній раді, перераховувати на рахунок відділення онкогематології - раку крові. Це найбільш вразливе відділення лікарні, лікування тут дороге, багатьом батькам не під силу”, - заявив КОНСТАНТИНОВ після відвідин медичного закладу.

У повідомленні не уточнюється, яка зарплата спікера.

Онкогематологічне відділення лікарні розраховане на 35 ліжок: 30 гематологічних і 5 онкологічних. ”Пацієнтам допомога необхідна щогодини, держава забезпечує їх препаратами лише на 70% від потреби”, - сказала ГОРЄВА, додавши, що пошуком коштів на купівлю решти медикаментів займаються батьки і спонсори.

При цьому прес-секретар заявила, що в лікуванні онкогематологічних хворих дітей лікарня досягла показників, "які тотожні показникам європейських клінік". "Довгострокове виживання досягається у 70% хворих", - сказала вона.

КОНСТАНТИНОВ зазначив, що лікарня потребує капітальної реконструкції і подальшого оснащення. ”Поки не ухвалений бюджет, я не можу точно назвати суму, яку сюди потрібно вкласти, але, думаю, найближчим часом ми з цими цифрами визначимося і допоможемо дитячій лікарні”, - сказав спікер.

До обрання головою парламенту Криму у березні КОНСТАНТИНОВ був президентом корпорації ”Укрросбуд”. Він - член Партії регіонів, засновник кримського будівельного гіганта - фірми ”Консоль”.

Дитяча клінічна лікарня – провідний лікувальний заклад Криму, де надається спеціалізована допомога дітям від народження і до 16-річного віку, як постійно проживаючим в автономії, так і тим, що перебувають на санаторно-курортному лікуванні в дитячих оздоровчих закладах МОЗ. За рік у середньому тут проходять лікування 13 тисяч пацієнтів.