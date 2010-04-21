Тимошенко готує Януковичу «чорну суботу»

Фракція БЮТ вимагатиме скликання позачергового засідання Верховної Ради у суботу, 24 квітня, у зв’язку з підписанням угоди про подовження строку перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму, заявила лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО, передає УНІАН.

«Для того, щоб зібрати позачергову сесію, ми запрошуємо всіх депутатів всіх фракцій прибути завтра вранці для збору підписів для скликання позачергового засідання. Ми будемо збирати підписи, поки не зберемо 150 підписів», - сказала ТИМОШЕНКО на брифінгу в Києві.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ в середу в Харкові підписали угоду про продовження базування ЧФ РФ в Криму після 2017 року строком на 25 років - до 2042. Документом передбачено продовження його дії ще на 5 років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.

ТИМОШЕНКО вважає угоду антиконституційною та заявляє, що ЯНУКОВИЧ торгує національними інтересами України.

«ЯНУКОВИЧ грубо порушив статтю 17 Конституції України, згідно з якою не допускається перебування іноземних військових баз на території країни... Фактично перебування Чорноморського флоту на українській території подовжено на 30 років - на 25 років за угодою і ще на 5 років - за згодою сторін», - сказала лідер БЮТ.