Партія Ющенка вимагає для Януковича імпічменту

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ має бути усунений з посади в порядку імпічменту за підписання угоди щодо продовження на 25 років терміну базування Чорноморського флоту Росії в Криму, заявляє партія Віктора ЮЩЕНКА "Наша Україна".

“На жаль, ЯНУКОВИЧ у Харкові у взаєминах з Москвою перейшов з рівня "стратегічного партнерства" одразу на рівень "стратегічного холопства"... Президент, який порушив норми української Конституції (статтю 17) щодо заборони розміщення на території України іноземних військових баз, має бути зміщений у порядку імпічменту", - йдеться в заяві політичної сили.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ в середу підписали угоду про продовження базування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років - до 2042, з правом можливої пролонгації на 5 років за згодою сторін. Натомість Росія продаватиме газ Україні на 30% дешевше.