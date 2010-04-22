Янукович хвалиться бартером

Президент Віктор Янукович запевняє, що отримав на 10 років раніше гроші від Росії за базування Чорноморського флоту. За його словами, ці гроші становитимуть знижку в ціні на газ.

Янукович нагадав, що угода від 1997 року про умови перебування ЧФ передбачала, що Україна отримуватиме списування боргів за спожитий газ в перші роки незалежності.

"Ціна на базування ЧФ РФ була встановлена на рівні 97 мільйонів 850 тисяч доларів на рік - це був залік, який відбувався щороку. Україна заборгувала тоді (за газ) 2,5 мільярди. Кожен рік списання цього боргу відбувалося, і так би відбувалося до 2017 року. Живих коштів ми не отримували", - сказав президент на прес-конференції у четвер.

Він відзначив, що базування ЧФ коштує дорожче - більше 1,2 мільярдів - і українська делегація згадала цю ціну на переговорах.

"Під час переговорів я використав цю методологію, і коли тягали канат, кожен на свою сторону, я казав, що треба платити такі кошти. Крім того, я казав, що ми можемо піти на це тільки зараз, коли в Україні криза. І якщо ви погодитесь платити авансово, не з 2017, а з 2010, ми можемо на це піти (продовження перебування флоту)", - заявив Янукович.

За його словами, збільшення орендної плати збалансували зниженням ціни на газ.

"Ми вийшли на цю цифру (1,2 мільярди), але ми на 10 років приблизили 40 мільярдів доларів. І якщо казати про термін, який буде після 2019 року, після завершення дії (газового) контракту Тимошенко, живі кошти Росія буде платити на рівні 98 мільйонів доларів щорічно, живих коштів", - заявив глава держави.

"Росії треба було визначатися сьогодні з базою, а не в 2017 році. Хоча вони казали відверто: ви будете 10 років за газ, а ми вам до 2017 року будемо робити залік. А це ще 7 років, а нам жити сьогодні треба", - додав Янукович, якого цитує Українська правда.

21 квітня президенти України та Росії підписали угоду з питань перебування ЧФ, якою передбачене базування російської військової бази в Криму до 2042 року.

В обмін на цю угоду Україна отримала зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на $100 за тисячу кубометрів.