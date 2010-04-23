Щодня алкоголь вбиває 40 українців, тютюн - 300

Щодня внаслідок тютюнопаління в Україні помирають 300 осіб, алкоголь вбиває 40, заявив екс-міністр охорони здоров’я професор Микола ПОЛІЩУК.

За його словами, на сьогодні основними причинам захворюваності і смертності в країні є нездоровий спосіб життя, зокрема, зловживання тютюном та алкогольними напоями.

“За статистикою 2009 року, на одного українця, включаючи новонародженого і людину старшого віку, на рік припало 82 літри спиртного (пива, вина, горілки). Якщо порівняємо зі спожитими рибою, м’ясом, салом, то цих продуктів - 82,5 кілограми на людину”, - сказав ПОЛІЩУК на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, Україна займає перше місце у Європі серед чоловіків, які курять, та є лідером серед країн СНД за кількістю жінок-курців.

“Наша країна входить до 7 країн світу, де найбільше вживають тютюн. За 9 місяців минулого року на кожного мешканця України (від новонародженого до дорослого) припав 1 кілограм недопалків, це 46% мільйонів кілограмів недопалків, або 46 тонн цього сміття”, - сказав ПОЛІЩУК.

Він підкреслив, що цілком підтримує дії влади, спрямовані на зменшення шкідливого впливу тютюну і алкоголю: збільшення акцизів, обмеження місць продажу, заборону продажу неповнолітнім.

“Світовий досвід свідчить, що недоступність у ціні, можливості придбати, недоступність споживання у громадських місцях - дієві заходи. Якщо ми хочемо мати здорову націю, ми маємо це зробити”, - зазначив ПОЛІЩУК.