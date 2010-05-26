Крим призначив головного земельника

Верховна рада Криму призначила головою республіканського комітету із земельних ресурсів Олександра ЧАБАНОВА замість Олега РУСЕЦЬКОГО, якому президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив керівництво Білогірською райдержадміністрацією автономії.

За призначення ЧАБАНОВА проголосували 67 із 92 депутатів, присутніх у залі засідань. Всього у ВР Криму 100 депутатів.

Кандидатура 47-річного ЧАБАНОВА, який з березня цього року працював першим заступником голови рескомзему, внесена за поданням кримського прем`єра Василя ДЖАРТИ.

«ЧАБАНОВ ніякої політичної сили не представляє, й взагалі зараз формування (уряду) йде за професійною ознакою. Того, хто знає досконально ситуацію (у земельній сфері Криму), хто міг би розібратися, навести порядок, не так просто знайти. Питання вирішується вже два місяці. Кого тільки не розглядали на цю посаду! Потрібні фахівці, здатні зрозуміти всі земельні проблеми автономії», - відповів голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТІНОВ на запитання журналістів, чим викликано призначення людини з одіозною біографією на посаду керівника рескомзему.

ЧАБАНОВ народився в російському Владивостоку. У 1980-х роках працював там механіком на підприємстві «Дальморпродукт», був секретарем ВЛКСМ бази тралового флоту, в 1991-1996 роках -заступником директора ПФК «Восход».

Із 1999 по 2005 рік працював у різних бізнес-структурах Ялти, займався приватним підприємництвом. У 2005-2006 роках був секретарем Ялтинської міськради. Після працював у екоінспекціях в Ялті, Одесі та Києві. З березня 2008 по березень 2010 року очолював держуправління охорони навколишнього природного середовища в Київській області.

Газета «Дзеркало тижня» писала, що ЧАБАНОВ, проживаючи на Далекому Сході, носив прізвище ПИСАРЕНКО, а нинішнє отримав після одруження на жительці Ялти ЧАБАНОВІЙ.

Видання зазначало: «за даними МВС України, 22 квітня 1991 року рішенням Первомайського районного суду міста Владивостока ЧАБАНОВ (ПИСАРЕНКО) був узятий під варту й засуджений на шість років позбавлення волі за розкрадання державної власності в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службову фальсифікацію, шахрайство».

Газета також писала: «ЧАБАНОВ визнав, що дійсно був засуджений у Владивостоку, де в кінці восьмидесятих - початку дев`яностих працював у комсомолі. У звинуваченні, за його словами, фігурували путівки. Проте ніяких шести років суворого режиму, стверджує він, не було: «відсидів усього рік і три або чотири місяці, а потім суд задовольнив апеляційну скаргу і мене було звільнено». Притягнення до кримінальної відповідальності ЧАБАНОВ вважає «політичним переслідуванням у період розвалу комсомолу».