Лужков хвалить міст Росія-Крим

Міст між Росією і Україною через Керченську протоку є економічно вигідним проектом і сприятиме розвитку інфраструктури східного Криму, вважає мер Москви Юрій ЛУЖКОВ.

«Ми нещодавно купили ще одну оздоровницю, яку упорядковуватимемо, неподалік від Керчі. Коли ми говоримо про східний напрям (Криму), там є, я вивчав це, прекрасні можливості розвитку. Я знову хотів би запропонувати ідею, з якою ми вийшли років 10-11 тому, щодо будівництва керченського мосту», - сказав ЛУЖКОВ на зустрічі з керівниками Криму в Сімферополі.

«Це разюча щодо вигідності справа. Це скорочення на тисячу кілометрів шляху слідування Лондон-Індія. Це скорочення (часу) перевезень. Це вигідний напрям… Це розвиток східної частини Криму», - відзначив мер столиці Росії.

За його словами, тему будівництва мосту останніми роками «було обнулено» через політичні мотиви.

«Потрібно було поставити все більше і більше бар`єрів між нашими країнами», - вважає ЛУЖКОВ.

Водночас, на думку мера Москви, Росію і Україну «ніхто ніколи не роз`єднає».

Кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ у квітні заявляв, що переконав президентів Росії і України Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА в необхідності щонайшвидшого будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

За його даними, російська сторона зацікавлена в тому, щоб міст був готовий до 2014 року - до початку Олімпіади у Сочі.

ЯНУКОВИЧ під час президентської передвиборної кампанії обіцяв побудувати міст.

Міст скоротить шлях з Херсона до Новоросійська на 450 кілометрів.