Кримські підприємства готові ремонтувати російські кораблі

Кримські підприємства готові приймати замовлення на ремонт кораблів Чорноморського флоту Росії, завив керівник Ради міністрів автономної республіки Василь ДЖАРТИ.

«Наші підприємства готові сьогодні приймати замовлення для створення бойових машин, для створення робочих місць. У нас є можливості для російського ЧФ», - заявив ДЖАРТИ в неділю журналістам в Севастополі, де він брав участь в святкуванні дня Військово-морського флоту Росії.

«Сьогодні для Севастополя, безумовно, це підйом і в соціальному плані, є можливість обміну досвідом між українськими та російськими моряками, проводити навчання й створювати боєздатну базу для миру в Криму і в Україні загалом», - сказав він на запитання журналістів щодо значення перебування ЧФ РФ у Криму.