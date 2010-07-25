Росія зве Україну до турків в море

Командування Військово-морського флоту Росії сподівається на участь Військово-морських сил України в операції "Чорноморська гармонія", що проводиться в Чорному морі ВМС Туреччини з березня 2004 року.

"Ми чекаємо від наших українських друзів більш активних дій у частині, що стосується заходів, пов`язаних із проведенням таких достатньо серйозних, на наш погляд, операцій, як "Чорноморська гармонія". Причому в самий ближчий час", - сказав головнокомандувач ВМФ РФ Володимир ВИСОЦЬКИЙ журналістам в Севастополі в неділю.

Історія операції "Чорноморська гармонія" почалася з ініціативи Туреччини, яка з 1 березня 2004 року почала регулярне патрулювання в акваторії Чорного моря для запобігання загрозі тероризму і розповсюдження зброї масового знищення.

У 2006 році Росія на запрошення турецької сторони приєдналася до антитерористичної операції "Чорноморська гармонія". Відтоді спільна робота турецьких і російських військових моряків з висвітлення обстановки, обміну інформацією і підтримки сприятливого режиму в Чорному морі ведеться цілорічно.