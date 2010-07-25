На Чорноморський флот можуть перевести "Неустрашимого"

Головнокомандувач Військово-морського флоту Росії Володимир ВИСОЦЬКИЙ сподівається, що впродовж місяця буде укладений контракт на будівництво серії кораблів для Чорноморського флоту РФ.

«Швидше за все, найближчим часом, буквально впродовж місяця, буде укладений контракт на будівництво серії кораблів саме для Чорноморського флоту. І підводних човнів також», - заявив ВИСОЦЬКИЙ в Севастополі, відповідаючи на запитання журналістів про нові кораблі ЧФ РФ.

«У принципі, якщо виконавчий документ буде підписаний найближчим часом, то перші два кораблі можуть з`явитися вже цього року. Розглядається варіант переведення таких кораблів, як «Ярослав Мудрий», «Неустрашимый» на Чорноморський флот», - сказав головком ВМФ РФ.