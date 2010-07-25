Лужков: життя поправило Ющенка

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ вважає, що Віктора ЮЩЕНКА, під час президентства якого йому заборонили в`їжджати до України, поправило життя, а Чорноморський флот Росії в Севастополі - назавжди.

«Два роки тому я виступив з цієї трибуни, і на два роки мене реакційний антиросійський уряд Віктора ЮЩЕНКА оголосив персоною нон-грата. Але життя поправило цього неудачливого політика. А я б сказав, політикана, який і тоді не отримав підтримку українського народу, а на виборах просто ганебно програв», - сказав ЛУЖКОВ в неділю, відкриваючи на площі Нахімова в Севастополі концерт зірок російської естради на честь Дня ВМФ РФ.

Мер Москви в черговий раз заявив, що Віктор ЯНУКОВИЧ, ставши президентом, повернув йому право бувати в Криму і в Україні в цілому.

«Будь-яка політика, яка розводить нас, політика, яка пригнічує нашу самосвідомість і наш російський патріотизм, приречена на провал», - сказав ЛУЖКОВ.

«Ми сьогодні раді тому, що нова влада України демонструє і проводить розумну, зважену політику, політику Віктора ЯНУКОВИЧА, яка формує атмосферу доброзичливості, дружби, співпраці», - додав мер Москви.

Служба безпеки України в травні 2008 прийняла рішення про безстрокову заборону на в`їзд ЛУЖКОВА на українську територію через його вислови про державну приналежність Севастополя.

У червні 2010 року з`ясувалося, що мер Москви вже не персона нон-грата в Україні.

ЛУЖКОВ 19 липня заявив, що не змінив думку про статус Севастополя.