Глиба заліза роздавила 2 людей

Дві особи загинули в понеділок в результаті падіння причепа вантажного автомобіля на кабіну під час будівництва об`їзної дороги в Сімферопольському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

За попередньою інформацією, причиною нещасного випадку стало недотримання правил безпеки водієм МАЗу. Машина належить підприємству «Кримбетон».

«Приїхавши в черговий раз для розвантаження ґрунту, водій розмістив авто буквою ”Г” і поставив транспортний засіб під нахилом. Досягнувши верхньої пікової точки підйому, автомобіль похитнувся, колеса почали пробуксовувати, стійкість транспортного засобу було втрачено. Через нерівномірний розподіл маси кузов перекинувся і впав на кабіну», - зазначається у прес-релізі.

44-річний водій, що перебував у кабіні, загинув на місці.

Глиба заліза придавила також 34-річну обліковницю, яка підійшла до водія записати ходку.

Бійці МНС підняли кузов, що перекинувся, і дістали з-під нього тіла чоловіка і жінки.