Радмін Криму в грудні затвердить стратегію розвитку регіону до 2020

Рада міністрів Криму в середині грудня затвердить стратегію економічного розвитку регіону до 2020 року, заявила заступник голови Радміну Катерина ЮРЧЕНКО на Чорноморському економічному форумі в Ялті, повідомила прес-служба уряду автономії.

«Рада міністрів Криму затвердить проект програми, потім її буде передано до Верховної ради Криму, її обговорять депутати, ми залучимо до обговорення громадськість, проведемо декілька круглих столів. Паралельно йтиме підготовка угоди про реалізацію стратегії між Верховною радою Криму й Кабінетом міністрів України. Уряд України перероблятиме положення стратегії в перелік конкретних заходів: із термінами, цифрами, виконавцями», - сказала віце-прем`єр.

За словами ЮРЧЕНКО, стратегія, яка розроблялася кримським урядом спільно з Інститутом стратегічних досліджень при президенті України, буде «головним планом економічного розвитку Криму на найближчі 10 років».

«На даний момент у документі 60 сторінок, не рахуючи пропозицій, які роз`яснюють окремі положення програми. Ми зробили глибокий аналіз усіх економічних процесів, які відбувалися в Криму, розробили прогнози розвитку економіки, виходячи з декількох сценаріїв - від оптимістичного до песимістичного», - сказала заступник голови Радміну.

Перший Чорноморський економічний форум організовано за ініціативою кримського уряду під патронатом президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Зустріч зібрала 26-27 листопада в Ялті близько 300 представників урядових, ділових і експертних кіл України та країн Чорноморського басейну. Форум проводитиметься щорічно.