Фальшивомонетник збував у Криму бразильські гривні (фото)

Співробітники міліції затримали у Криму жителя Херсона, який за два дні встиг збути у регіоні 11 фальшивих купюр. Розв`язується питання про порушення кримінальної справи за статтею «шахрайство», повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Фальшивомонетника було затримано після телефонного дзвінка до міліції працівника ринку в Білогірську, який розповів про спробу покупця розплатитися сумнівною купюрою номіналом 500 грн.

Міліція знайшли у 47-річного херсонця чотири 500-гривневі фальшивки і підроблений паспорт громадянина України. Чоловік був тричі судимий, востаннє - у 2008 році за збут фальшивих євро.

«У вересні 2009 року він звільнився умовно-достроково. У Херсоні зустрів знайомого, який запропонував зайнятися збутом підроблених купюр, привіз кілька фальшивих банкнот і підроблений паспорт. Виручку від збуту вирішили ділити навпіл», - зазначається у прес-релізі міліції.

Фальшивомонетник приїхав до Криму 5 грудня на таксі з Херсона і був затриманий наступного дня.