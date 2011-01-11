"Чорноморнафтогаз" має намір збільшити статутний фонд на 10 мільярдів гривень
Компанія планує додатково випустити 10 мільярдів іменних акцій...
Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) має намір збільшити статутний фонд на 10 млрд. грн. - до 10 млрд. 376,515 млн. грн., шляхом додаткового випуску акцій, йдеться в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.
Питання збільшення статутного фонду буде розглянуто на зборах акціонерів «Чорноморнафтогазу» 21 січня.
Компанія планує додатково випустити 10 млрд. простих іменних акцій вартістю 1 грн. кожна.
Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.
В даний час на балансі «Чорноморнафтогазу» перебуває 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: з природного газу - 58,56 млрд. куб. м, з газового конденсату - 1231 тис. тонн, з нафти - 2530 тис. тонн.
100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».