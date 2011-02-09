Крим розвиватиме агенція ЄС

Агентство регіонального розвитку - спільний проект Європейського союзу, Програми розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН) і кримського уряду - яке займатиметься залученням інвестицій до Криму і просуванням регіону на національному і міжнародному рівнях, офіційно відкрилося в середу в Сімферополі.

ЄС виділив на створення агентства 1,5 млн. євро. В його офісі передбачено 19 робочих місць. ПРООН надає агентству технічну допомогу та підвищуватиме кваліфікацію його працівників.

«Мета агентства - реалізація стратегій, планів (регіонального розвитку), крім того, воно виконуватиме велику роль в залученні інвестицій і в стимулюванні розвитку Криму в цілому», - сказав журналістам глава представництва Єврсоюзу в Україні Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА після відкриття офісу.

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ висловив надію, що агентство не тільки залучатиме інвесторів, але й супроводжуватиме інвестпроекти.

Постійний представник ООН в Україні Олів`є АДАМ заявив, що подібні агентства, що працюють в країнах Південної Європи і Південно-Східної Азії, сприяють децентралізації влади. «Вони грають велику роль у вирівнюванні процесу регіонального розвитку по всій країні, доводять найменш розвинені регіони до середнього рівня», - сказав він.

ТЕЙШЕЙРА також повідомив, що ЄС планує до початку літа підписати з українською стороною угоду, яка дозволить вкладати кошти в розвиток соціальної інфраструктури в бідних регіонах Криму. Йдеться про 5 млн. євро. Програма розрахована на два роки.