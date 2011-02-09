У міліції є підозрювані у вбивстві дівчаток в Севастополі

Севастопольська міліція встановила ряд осіб, підозрюваних у причетності до вбивства двох неповнолітніх дівчаток, повідомила начальник відділу зв`язків з громадськістю севастопольського управління МВС Олена ФРОЛЯК.

"Проводяться слідчо-оперативні заходи", - сказала вона.

З іншого джерела стало відомо, що на сьогодні у цій справі є затримані, стосовно яких міліція проводить заходи щодо встановлення їхньої причетності до вбивства дівчаток.

10-річна Анастасія Балябіна і 11-річна Тетяна Мізіна 4 січня пішли з двору будинку в Севастополі і не повернулися. З 5 січня вівся пошук дівчаток. 10 січня міліція порушила кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України - вбивство. Пізно ввечері 29 січня було виявлено тіла дітей зі слідами насильницької смерті.