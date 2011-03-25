Культцентр "зів'ють" на півдні Криму

Робоча група Ради міністрів Криму з аналізу стану та ефективності використання об`єктів культурної спадщини схвалила концепцію розвитку «Ластівчиного гнізда», яка передбачає зміну цільового призначення палацу на півдні півострова з об`єкта громадського харчування на культурно-виставковий центр, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Ми повинні зробити цей об`єкт «візитівкою» Криму, реконструювати його, створити сучасні експозиції, забезпечити безкоштовний доступ туристам», - заявила віце-прем`єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Криму Катерина ЮРЧЕНКО.

Концепція передбачає реконструкцію пам`ятки і облаштування двох оглядових майданчиків, розташованих поряд із нею, також планується відремонтувати під`їзні шляхи.

В експозиційних приміщеннях буде створена постійно діюча художня виставка, присвячена історії «Ластівчиного гнізда» і південного берега Криму.

У палаці й на прилеглій до нього території будуть проводитися концерти камерної музики, історико-літературні вечори і театралізовані вистави.

Планується також створення виставкового павільйону, де буде відкрито художній салон для організації торгівлі творами живопису, фотороботами, декоративно-прикладними виробами, сувенірною продукцією, краєзнавчою літературою, проспектами, що рекламують пам`ятки Криму.

«Ластівчине гніздо» отримало свій нинішній вигляд завдяки барону Штейнгелю, який побажав залишити у Криму, де полюбляв відпочивати, пам`ять про лицарські замки Середньовіччя. У 1912 році на Аврориній скелі для нього був побудований замок у готичному стилі.

У 2002 році будівля палацу була передана в оренду компанії «Ялта-Верона». Щомісяця товариство з обмеженою відповідальністю перераховувало 11 тис. 700 грн орендної плати.

Ялтинська міськрада 23 лютого дала згоду на передачу «Ластівчиного гнізда» із комунальної власності громади Ялти до складу майна Криму. Верховна рада Криму 16 березня прийняла об`єкт на баланс Криму і дозволила урядові автономії створити республіканську установу «Палац-замок «Ластівчине гніздо».