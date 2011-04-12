Азаров запропонував Путіну шельф

Україна зацікавлена в швидкій оцінці активів НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», щоб знайти найбільш прийнятні умови для створення спільного підприємства, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у вівторок, передає кореспондент УНІАН.

«Немало зараз говориться про можливу реалізацію проекту зі створення спільного підприємства за участю НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому». В зв`язку з цим хотів би зазначити, що ми зацікавлені в тому, щоб уже найближчим часом провести оцінку відповідних активів і знайти оптимальний формат і найбільш прийнятні умови для створення такого спільного підприємства», - сказав АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що для поглиблення подальшого співробітництва України та Росії в енергетичній сфері важливу роль повинне зіграти створення спільних підприємств за участю українських і російських компаній із видобутку вуглеводнів в Україні. «Зокрема, ми готові запропонувати морський шельф, а також видобуток із нетрадиційних джерел, таких як, приміром, метанонебезпечні вугільні пласти», - сказав АЗАРОВ.

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН у грудні 2010 року підписали меморандум про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів на території України.

Заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ у вересні 2010 року повідомив, що Росія запропонувала для СП між «Газпромом» і «Нафтогазом» родовища в Астраханській області та на півострові Ямал в обмін на активи «Нафтогазу».

АЗАРОВ у ході зустрічі з німецькими бізнесменами у січні 2011-го заявив, що Україну для створення СП влаштували б російські активи, що дозволяють без зайвих витрат мати нафту й газ. При цьому він підкреслив, що активи, запропоновані на сьогоднішній день Росією, Україну не влаштовують. Також він зазначив, що переговори щодо створення СП ведуться буквально щотижня, проте особливого прогресу в них немає.

Заступник голови «Газпрому» Валерій ГОЛУБЄВ на початку квітня заявив, що створення спільного підприємства ускладнюється планованою приватизацією українського холдингу.