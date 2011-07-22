Суд відпустив Файнгольда, а прокуратура знову затримала

Правоохоронці ніяк не хочуть відпустити кримського бізнесмена Йосипа Файнгольда. Проти підприємця порушено аж 3 кримінальні справи - усі за шахрайство.

Останній тиждень Файнгольд перебував в ізоляторі тимчасового утримання. Прокуратура наполягала на його арешті, заявивши, що Файнгольд може втекти від слідства, бо на його ім’я, начебто, вже заброньовані квитки на літак до Києва. “Це все брехня. Нікуди не збираюся тікати, ніде не замовляв квитки”, - оправдовується звинувачений.

Окрім цього, прокуратура провела перевірку лікарні, де лікувався Файнгольд. Слідчі дійшли висновку, що діагноз бізнесмена перебільшений й лікарі надали йому неналежне лікування. В результаті - 7 медпрацівникам висунули догани. “Були встановлені деякі факти перебільшення, завищення тяжкості його діагнозу, необґрунтоване, що підтвердили висновки відповідних експертів”, - сказав начальник відділу конституційних прав громадян та інтересів держави прокуратури Криму Олексій Мялін.

Вислухавши обидві сторони, Центральний районний суд Сімферополя відмовив прокуратурі в арешті та постановив звільнити Файнгольда. Суддя пояснила, що нове звинувачення прокуратури таке ж, як у попередніх справах, в яких суд вже обрав запобіжний захід у вигляді звільнення під заставу у 600 тисяч гривень.

“Звичайно, ми не згодні, будемо подавати апеляцію в 3-денний термін”, - каже слідчий прокуратури Криму Сергій Сєвєрін.

За хвилину, як тільки Файнгольд вийшов з залу суду, йому пред’явили нову санкцію на арешт. За що саме цього разу затримали підприємця - невідомо. Звинувачення бізнесмену ще не висунули.

Щоб ознайомитись з паперами, Файнгольда попросили проїхати до слідчого відділу прокуратури. Від будь-яких коментарів представник прокуратури, який також сів у машину до родини Файнгольдів, відмовився.

“Це нонсенс. Людину, яку суд звільнив і визнав затримання незаконним - аналогічне затримання, з суду не встигли вийти. Суд говорить, не можна затримувати, немає підстав, прокуратура зразу ж затримує знову”, - сказала адвокат Файнгольда Ірина Неналтовська.

Нагадаємо, Йосип Файнгольд - відомий кримський бізнесмен та екс-депутат Сімферопольської міської ради -звинувачується у шахрайстві. Під слідством він перебуває з середини травня цього року.

Канал 24