Крим реконструює відомі битви Другої світової війни

Любителі військової історії Криму мають намір реконструювати епізоди трьох основних боїв Другої світової війни - «Оборона Сталінграда», «Звільнення Києва» і «Штурм Рейхстагу».

Реконструкція пройде під девізом: «Урок мужності під відкритим небом," Вклонімося великим тим рокам"», - повідомили організатори на своїй сторінці в соціальних мережах.

Реконструкція відбудеться 29 квітня в районі села Костянтинівка Сімферопольського району.

Для глядачів з різних районів Сімферополя організують маршрутні автобуси. Дізнатися їх можна по табличці «На Берлін».

Організатори - громадські організації «Велике братство без кордонів», «Вітчизна» «Клуб любителів історії вітчизни».

