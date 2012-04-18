Азарова просять позбавити Старий Крим статусу курорту

Верховна рада Криму звернулася до Кабінету міністрів України з проханням виключити місто Старий Крим на південному сході півострова з переліку населених пунктів, які відносяться до курортних, оскільки це дозволить зменшити коефіцієнт, застосовуваний до ставки земельного податку.

Стаття 7 закону ”Про плату за землю” встановлює, що в населених пунктах, віднесених Кабміном до курортних, на південно-східному узбережжі Криму до ставки земельного податку застосовується коефіцієнт 2,5.

Після проведення в Кіровському районі, де розташований Старий Крим, нормативної грошової оцінки земель вартість одного квадратного метра в місті підвищилася в середньому в 7 разів.

Місцеві підприємці висловили невдоволення, провели акції протесту й зажадали позбавити місто статусу курорту, оскільки це автоматично збільшує оцінку землі в 2,5 раза й може призвести до масового закриття підприємств у регіоні.

За ухвалення звернення до українського уряду проголосували 77 із 88 депутатів на сесії в середу. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.