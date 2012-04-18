Парламент і уряд Криму не хочуть платити судам

Верховна рада Криму просить Верховну раду України звільнити парламент і уряд регіону, а також органи виконавчої влади автономії від сплати судового збору у справах, пов'язаних з питаннями, які стосуються повноважень цих органів.

"За" проголосували 77 з 88 депутатів, що брали участь в сесії кримського парламенту в середу.

Нардепів просять внести зміни до статті 5 закону "Про судовий збір", це, вважають кримські депутати, дозволить заощадити гроші з казни республіки.

Рада ухвалила закон про судовий збір літом 2011 року.