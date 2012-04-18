Парламент і уряд Криму не хочуть платити судам
15:45, 18 квітня 2012Крым
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Написали нардепам
Верховна рада Криму просить Верховну раду України звільнити парламент і уряд регіону, а також органи виконавчої влади автономії від сплати судового збору у справах, пов'язаних з питаннями, які стосуються повноважень цих органів.
"За" проголосували 77 з 88 депутатів, що брали участь в сесії кримського парламенту в середу.
Нардепів просять внести зміни до статті 5 закону "Про судовий збір", це, вважають кримські депутати, дозволить заощадити гроші з казни республіки.
Рада ухвалила закон про судовий збір літом 2011 року.
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