Сьомий європейський президент відмовився їхати на саміт в Ялті

08:59, 03 травня 2012
Крым
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Бойкот через Тимошенко?

Президент Хорватії Іво Йосипович відмовився брати участь в саміті Центральної Європи в Ялті, щоб висловити протест проти порушень прав людини в Україні, повідомляє "Дзеркало тижня. Україна".

"Враховуючи обставини, що вказують на порушення прав людини в Україні, Йосипович вирішив не їхати на саміт Центральної Європи", - повідомляє канцелярія президента Хорватії.

Раніше про відмову від участі у зустрічі під різними приводами повідомили президенти Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Словенії та Естонії.

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