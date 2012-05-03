Сьомий європейський президент відмовився їхати на саміт в Ялті

Президент Хорватії Іво Йосипович відмовився брати участь в саміті Центральної Європи в Ялті, щоб висловити протест проти порушень прав людини в Україні, повідомляє "Дзеркало тижня. Україна".

"Враховуючи обставини, що вказують на порушення прав людини в Україні, Йосипович вирішив не їхати на саміт Центральної Європи", - повідомляє канцелярія президента Хорватії.

Раніше про відмову від участі у зустрічі під різними приводами повідомили президенти Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Словенії та Естонії.