Сьомий європейський президент відмовився їхати на саміт в Ялті
08:59, 03 травня 2012Крым
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Президент Хорватії Іво Йосипович відмовився брати участь в саміті Центральної Європи в Ялті, щоб висловити протест проти порушень прав людини в Україні, повідомляє "Дзеркало тижня. Україна".
"Враховуючи обставини, що вказують на порушення прав людини в Україні, Йосипович вирішив не їхати на саміт Центральної Європи", - повідомляє канцелярія президента Хорватії.
Раніше про відмову від участі у зустрічі під різними приводами повідомили президенти Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Словенії та Естонії.
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