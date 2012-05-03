П'яний українець тонув у Криму

09:48, 03 травня 2012
Крым
0 0

Потрапив на лікарняне ліжко

Житель Запорізької області, який приїхав до Криму на відпочинок, госпіталізований після купання у п'яному стані в морі в районі Феодосії, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Інцидент стався 2 травня в місці, не пристосованому для плавання. Найближчий рятувальний пост розташовано в 2,5 кілометрах. 

37-річний чоловік почав тонути, його врятували друзі. Товариші витягнули знайомого на берег і викликали лікарей. Постраждалий був доставлений до реанімації. Медики оцінюють його стан як середнього ступення важкості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter