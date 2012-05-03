П'яний українець тонув у Криму

Житель Запорізької області, який приїхав до Криму на відпочинок, госпіталізований після купання у п'яному стані в морі в районі Феодосії, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався 2 травня в місці, не пристосованому для плавання. Найближчий рятувальний пост розташовано в 2,5 кілометрах.

37-річний чоловік почав тонути, його врятували друзі. Товариші витягнули знайомого на берег і викликали лікарей. Постраждалий був доставлений до реанімації. Медики оцінюють його стан як середнього ступення важкості.