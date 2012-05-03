П'яний українець тонув у Криму
09:48, 03 травня 2012Крым
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Потрапив на лікарняне ліжко
Житель Запорізької області, який приїхав до Криму на відпочинок, госпіталізований після купання у п'яному стані в морі в районі Феодосії, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інцидент стався 2 травня в місці, не пристосованому для плавання. Найближчий рятувальний пост розташовано в 2,5 кілометрах.
37-річний чоловік почав тонути, його врятували друзі. Товариші витягнули знайомого на берег і викликали лікарей. Постраждалий був доставлений до реанімації. Медики оцінюють його стан як середнього ступення важкості.
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