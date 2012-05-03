В Сімеїзї з'явиться новий пляж

Новий пляжний комплекс планують облаштувати місцеві влади Сімеїзу в районі гори Кішка, повідомляє курортно-інформаційний центр Криму.

«Проект майбутнього пляжного комплексу був схвалений громадою. Зараз розробляється передпроектна підготовка будівництва, яке планується провести за принципом співфінансування - кошти повинні надходити як з місцевого бюджету, так і з бюджетів автономії та країни», - повідомив селищний голова Сімеїзу Кирил Костенко.

Територія, передбачена для обладнання мережі комунальних пляжів, потрапляє в прибережну захисну смугу, в якій за законодавством можуть знаходитися виключно об'єкти державної або комунальної власності.

Міський голова обіцяє, що симеїзька громада отримає загальнодоступні пляжі і зони відпочинку в мальовничому куточку.