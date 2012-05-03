В нардепи можна йти з 30 липня

Процес з виборів до Верховної Ради України розпочнеться з 30 липня - саме з цієї дати партії зможуть висувати своїх кандидатів у нардепи. Такі строки встановлені відповідно до затвердженого ЦВК ”Орієнтовного календарного плану основних організаційних заходів з підготовки і проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня”.

Процес висування кандидатів у депутати має завершитися 9 серпня.

Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, як і в одномандатних округах, закінчується за 75 днів до дня голосування, тобто до 13 серпня включно.

При цьому партії та кандидати у депутати в одномандатних округах мають всього два дні з моменту подання документів на реєстрацію на виправлення помилок і неточностей, виявлених у поданих на реєстрацію документах.

Згідно з планом ЦВК, комісія ухвалюватиме рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації партійних списків кандидатів у депутати та ”одномандатників” не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію.