Кримські кліщі озвіріли на маївку

35 осіб, у тому числі 22 дітей, постраждали від укусів кліщів у період травневих свят у Криму, повідомляє республіканська санітарно-епідеміологічна станція.

Від укусів кліщів з січня по травень постраждали 169 осіб, з них 92 - діти.

Показники цього року значно вищі, ніж у минулому році. Незважаючи на морозну зиму і досить прохолодну весну, проявляти активність кліщі стали в січні, а вже з лютого в СЕС масово стали звертатися постраждалі.

За матеріалами «Крим. Коментарі».