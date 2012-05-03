Лжегазівника затримали в Криму

Правоохоронці затримали 29-річного жителя Черкас, який під виглядом співробітника «Міськгазу» виманював гроші у пенсіонерів, повідомляє прес-служба міліції Криму.

Чоловік показував підроблене службове посвідчення і пропонував виконати роботи із заміни газових плит за пільговою ціною. За свої послуги він брав передоплату - 600-700 гривень - і зникав. Ідею про спосіб шахрайства він підгледів в інтернеті.

«Підприємливому чоловіку не склало труднощів придбати фальшиве посвідчення і вклеїти в нього своє фото. “Печаткою” послужила звичайна п'ятикопійчанa” монета. Зафарбований маркером “п'ятак” також прикладався до звичайних товарних чекыв які віддавалися клієнтам замість грошової суми», - повідомили в міліції.

За попередніми даними, на рахунку лжегазівника більше десяти епізодів шахрайства.