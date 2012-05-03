Кримчан просять не плутатися під ногами у європрезидентів

Рух транспортних засобів на двох кримських трасах - «Аеропорт "Сімферополь"- Алушта - Ялта» і «Аеропорт "Сімферополь "- Бахчисарай - Севастополь - Ялта» - буде обмежено 11-12 травня у зв'язку з проведенням в Ялті саміту глав держав Центральної Європи, повідомила прес-служба кримського рескому з інформації.

«Просимо кримчан і гостей півострова утриматися від поїздок у даному напрямку», - відзначила прес-служба.

Про відмову від участі у зустрічі під різними приводами повідомили президенти Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Словенії, Естонії та Хорватії.