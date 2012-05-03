Спекотне літо обіцяють Україні

Гідрометцентр прогнозує спекотне літо в Україні.

"Я можу з упевненістю говорити про те, що за будь-яких умов літо буде спекотним", – сказав директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда на прес-конференції в четвер.

Кульбіда зазначив, що цього літа кількість спекотних днів буде ще більшою, ніж минулого.

За словами директора ГМЦ, про те, що літо буде дуже теплим, свідчать загальні тенденції зміни температури повітря.

Разом з тим він додав, що якісь точні прогнози стосовно літньої погоди робити поки що зарано.