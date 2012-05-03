Юні злодійки з Криму прогуляли $9 тисяч за місяць

Троє 20-річних жительок Феодосії обкрадали квартири знайомих, роблячи дублікати ключів, повідомляє прес-служба міліції Криму.

Ключі від першої квартири дівчини викрали у матері однієї з них, яка працювала нянею. «З чужого житла зловмисниці викрали 12 тисяч гривень, професійний фотоапарат за 9 тисяч гривень, відеокамеру за 2 тисячі гривень. Речі відразу продали», - йдеться в прес-релізі.

Другу крадіжку дівчата зробили через тиждень - обікрали квартиру подруги, також зробивши дублікат ключів від квартири. Коштовності на 6400 гривень здали в ломбард.

На крадіжках зловмисниці «заробили» близько трьох тисяч доларів кожна. Правоохоронці змогли повернути постраждалим лише відеокамеру, так як дівчини вже витратили всі гроші на розваги і речі.

Відносно них порушена кримінальна справа за статтею "крадіжка, поєднана з проникненням в житло". Кримчанкам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.