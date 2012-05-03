Буровій шукають ім'я

15:25, 03 травня 2012
Крым
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Переможцеві вручать приз   

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь) оголосило конкурс на ім'я нової самопод'емної плавучої бурової установки (СПБУ)  - другої бурової платформи, яку придбало підприємство, повідомила прес-служба компанії.   

Пропозиції можна відправити електронною поштою press@gas.crimea.ua (з вказівкою прізвища, імені, по батькові, контактних даних). Переможець, як і ще двоє учасників, що запропонували кращі назви, будуть нагороджені призами.  

Конкурс триватиме до 15 травня.   

СПБУ заступить на вахту в Чорне море наступного року.  

Зараз йдуть роботи по її будівництву.  

"Чорноморнафтогаз" займається розвідкою і видобутком газу і нафти в Чорному і Азовському морях. 100% акцій ДАТ належать національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".  

Компанія придбала 2 платформи вартістю близько 400 мільйонів доларів кожна.

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