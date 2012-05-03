Президент Польщі планує приїхати на саміт у Ялту

Президент Польщі Броніслав Коморовський не планує скасовувати візит в Україну для участі у XVIII саміті лідерів держав Центральної Європи, який відбудеться у Ялті 11-12 травня, повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар глави польської держави Анна Тшаска-Вєчорек.

"Офіційна інформація, яку я можу подати від президентської канцелярії, що пан президент планує приїхати до Ялти”, - сказала вона.

За словами прес-секретаря, немає інформації про те, скільки президентів візьмуть участь у цьогорічному саміті, а на минулорічний саміт до Варшави приїхали 19 глав держав. Тшаска-Вєчорек додала, що учасники саміту провели тоді зустріч з президентом США Бараком Обамою, який перебував на той момент у Варшаві.

Представник канцелярії польського президента не змогла одразу уточнити, чи Коморовський розмовляв з іншими запрошеними на саміт у Ялті президентами, намагаючись переконати їх відмовитись від бойкоту.

Про відмову приїхати на саміт в Україну заявили президенти Німеччини, Італії, Словенії, Естонії, Австрії, Хорватії та Чехії.