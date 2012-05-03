Чверть користувачів виходять в мережу декількома способами

26% користувачів в Україні використовують більше одного пристрою виходу в Інтернет, повідомила Інтернет-асоціація України (ІнАУ) з посиланням на дослідження компанії InMind, виконаного за замовленням ІнАУ.

Найбільша частка мультикористувачів припадає на вікову групу 15-21 рік, де кілька пристроїв для виходу в Інтернет використовують 34% інтернет-користувачів. У віковій групі 22-54 роки налічується 25% таких користувачів, у групі понад 55 років - 16%.

У містах-мільйонниках частка користувачів, які використовують кілька пристроїв для виходу в Інтернет, становить 34%, в обласних центрах - 27%, у містах з населенням понад 100 тисяч чоловік - 25%, з населенням менше 100 тисяч - 23%.

Найбільш висока частка мультикористувачів припадає на групу населення з високим рівнем доходів, де кілька пристроїв для виходу в Інтернет використовують 45% інтернет-користувачів. У групі з доходом вище середнього налічується 41% таких користувачів, у групі із середнім доходом - 27%, у групі з доходом нижче середнього - 19%, у групі з низьким рівнем доходу - 12%.