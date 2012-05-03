Дві компанії боротимуться за "Крименерго"

Фонд державного майна України допустив ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» і DTEK до участі у приватизаційному конкурсі з продажу 45% держпакету акцій "Крименерго", повідомила прес-служба ФДМУ.

ФДМУ 14 березня оголосив конкурс з продажу 45% держпакету акцій ПАТ ”Крименерго”. Стартова ціна становить 246 млн гривень. Конкурс має відбутися 4 травня.

"Крименерго" займає домінуюче положення на ринку енергопостачання Криму. Статутний фонд компанії - 43,2 млн гривень.

DTEK Holdings Limited (Кіпр) є керуючою компанією найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, який входить, у свою чергу, до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).

ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (раніше ”Луганськобленерго”) є однією з найбільших енергопостачаючих компаній на території України. ТОВ ”ЛЕО” - монополіст з поставок електроенергії в Луганській області.